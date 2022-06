58-Jähriger bei Sturz mit E-Bike in Vomp schwer verletzt

Vomp – Bei einem schweren Sturz mit seinem E-Bike im Gemeindegebiet von Vomp verletzte sich ein 58-jähriger Einheimischer Sonntagabend so schwer, dass er in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden musste.

Der Mann war gegen 20.10 Uhr im Bereich Innhöfe unterwegs und bog in Richtung Mooswinkl ab, als er aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz kam und regungslos am Boden liegen blieb. Nach der Erstversorgung wurde er in die Klinik gebracht. (TT.com)