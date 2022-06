Schweizer Motorradfahrer verunglückte in Salzburg tödlich

Rauris – Ein 66-jähriger Schweizer ist Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad auf der Rauriser Landesstraße (L 112) tödlich verunglückt. Der Mann fuhr in Richtung Rauris und kam aus unerklärlichen Gründen von der Fahrbahn ab, wie die Salzburger Polizei berichtete. Er stieß demnach frontal gegen einen Gegenstand aus Holz und wurde durch den Aufprall so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. (APA)