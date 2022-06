Google zahlt 466.000 Euro Entschädigung an australischen Politiker

Sydney/Mountain View – Ein australisches Bundesgericht hat den US-Internetkonzern Google zu Entschädigungszahlungen in Höhe von umgerechnet über 466.000 Euro an einen Politiker verurteilt, der durch Videos auf der Online-Plattform YouTube verleumdet worden war. Nach Auffassung des Richters Steven Rares wurde der ehemalige stellvertretende Regierungschef des Bundesstaats New South Wales, John Barilaro, durch die Videos eines Komikers derart traumatisiert, dass er vorzeitig aus der Politik ausschied.