Opferstockdieb in Landeck auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Aufgrund nachfolgender Erhebungen steht der 62-Jährige im Verdacht, weitere Einbruchsdiebstähle unter anderem in eine Kirche in Landeck sowie in Klösterle/Vorarlberg verübt zu haben. Bei einer ersten Einvernahme zeigte sich der Ungar nicht geständig. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. (TT.com)