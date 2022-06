17-Jähriger ignorierte Polizei und raste mit 100 km/h durch Brixlegg

Brixlegg, Münster, Kramsach – Viel zu schnell und durch Suchtmittel beeinträchtigt hat sich ein 17-Jähriger im Unterland eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf Sonntag. Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streife in der Nähe der Tennis-Billard-Arena in Kramsach ein Wagen auf. Die Polizei wollte den Pkw kontrollieren und signalisierte dem Lenker im Kreuzungsbereich zur L211 mittels Blaulicht, anzuhalten. Der Lenker ignorierte die Signale, fuhr in Kreisverkehr ein und bretterte anschließend in die Ausfahrt in Richtung Münster. Der Wagen beschleunigte laut Polizei auf mehr als 100 km/h im Ortsgebiet – mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.