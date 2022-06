In Innsbruck abgängige 15-Jährige wieder aufgetaucht

Innsbruck – Seit Montag war in Innsbruck eine 15-Jährige aus einer Sozialeinrichtung abgängig. Ein Unglücksfall wurde befürchtet, weswegen die Polizei um Hinweise bat. Am Montagnachmittag tauchte die Jugendliche wieder selbstständig in der Sozialeinrichtung auf. (TT.com)