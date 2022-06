86-Jähriger zog Spur der Verwüstung durch Riedgasse in Innsbruck

Innsbruck – Ein 86-Jähriger hat am Montag in der Innsbrucker Riedgasse eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Mann war gegen 6.20 Uhr mit dem Pkw auf der Schneeburggasse in Richtung Osten unterwegs. Auf der Höhe des M-Preis verlor der Deutsche die Kontrolle über seinen Wagen. Auf der Höhe der Riedgasse 2 streifte er die den Parkstreifen abgrenzenden Gummisteher. Dann einen dort abgestellten Pkw.