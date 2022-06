Italien fehlen 4000 Bademeister, Strandanlagenbetreiber in Sorge

Ohne Bademeister droht vielen "Stabilimenti", den Strandanlagen in Italien die Schließung.

Rom – Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen. Abkühlung suchen Italiener und Touristen am Meer. Es ist die erste Sommersaison, in der viele Corona-Regeln entfallen, doch dadurch gibt es ein Problem: Es fehlt nach der Pause schlicht an Personal. Den italienischen Strandanlagen fehlen rund 4000 Bademeister.