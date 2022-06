Gut zu wissen: Wie uns Essen glücklich machen kann

Bei der Frage, welches Essen denn nun glücklich macht, denken wohl viele zuerst an Schokolade. Will man sich hingegen auf Google schlau machen, wird die Sache schon etwas komplexer: Dort lautet der Schlüsselbegriff für das Glücklich-Essen Tryptophan. Dabei handelt es sich um einen Eiweißbestandteil, der die Ausgangssubstanz für den Aufbau des Glückshormons Serotonin bildet. Im Netz finden sich unzählige Listen mit Lebensmitteln mit hohem Tryptophan-Gehalt, die als Glücklichmacher angepriesen werden. Doch so einfach ist das nicht, erklärt die Tiroler Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier.