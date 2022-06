Jetzt live! Österreich gelingt der Ausgleich: Schlager trifft zum 1:1

Xaver Schlager traf zum zweiten Mal im Nationalteam, Marko Arnautovic gab in seinem 100. Länderspiel die Vorlage.

Wien – Das Heim-Länderspiel des österreichischen Nationalteams am Montagabend gegen Dänemark konnte nicht wie geplant um 20.45 Uhr beginnen. Wegen eines partiellen Stromausfalles im Ernst-Happel-Stadion funktionierte unter anderem die Flutlichtanlage nicht ordnungsgemäß.

Um 21.31 Uhr bei Falcos „Out of the Dark" ging das Licht im Stadion-Oval wieder an, eine Viertelstunde später standen die Fußballer für eine zweite Aufwärmeinheit auf dem Rasen. Das Nations-League-Match wurde um 22.15 Uhr angepfiffen. (TT.com)