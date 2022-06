Stromausfall im Happel-Stadion: Anpfiff bei ÖFB-Spiel verzögert sich

Das Heim-Länderspiel des österreichischen Nationalteams am heutigen Montagabend gegen Dänemark wird nicht wie geplant um 20.45 Uhr beginnen. Wegen eines partiellen Stromausfalles im Ernst-Happel-Stadion funktioniert unter anderem die Flutlichtanlage derzeit nicht ordnungsgemäß. Wann das zur Nations League zählende Spiel in Wien angepfiffen werden kann, war vorerst offen.

Ralf Rangnick rotierte unterdessen in seinem ersten Heimspiel als Teamchef wie erwartet kräftig. Der Deutsche nahm an seiner Startformation nicht weniger als neun Änderungen vor. Vom Auftakt am Freitag in Kroatien (3:0) blieben nur die Mittelfeldspieler Konrad Laimer und Xaver Schlager im Team.