Jetzt live! Dänemark führt gegen Österreich nach Höjbjerg-Treffer

Um 21.31 Uhr bei Falcos „Out of the Dark" ging das Licht im Stadion-Oval wieder an, eine Viertelstunde später standen die Fußballer für eine zweite Aufwärmeinheit auf dem Rasen. Das Nations-League-Match wurde um 22.15 Uhr angepfiffen.

Ralf Rangnick rotierte unterdessen in seinem ersten Heimspiel als Teamchef wie erwartet kräftig. Der Deutsche nahm an seiner Startformation nicht weniger als neun Änderungen vor. Vom Auftakt am Freitag in Kroatien (3:0) blieben nur die Mittelfeldspieler Konrad Laimer und Xaver Schlager im Team.