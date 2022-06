Mit Paragleiter in Baum gelandet: 41-Jähriger in Zellberg verletzt

Zellberg – Bei einem Absturz mit seinem Paragleiter in Zellberg wurde am Montag ein 41-jähriger Tscheche verletzt. Der Mann war kurz nach 12 Uhr im Rahmen eines Wettbewerbes im Bereich Melchboden gestartet und zwei Stunden später im Bereich der sogenannten Kristallhütte in einen Abwind geraten, aus dem er sich nicht mehr befreien konnte.