Traktor in Scheffau umgekippt: Betrunkener Lenker bei Bergung verletzt

Scheffau – Bei der Bergung seines umgekippten Traktors ist am Montagnachmittag in Scheffau ein 23-Jähriger verletzt worden. Der Mann fuhr laut Polizei auf der L207 vom Hintersteiner See kommend in Richtung B178, als das Fahrzeug gegen 17.30 Uhr vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit zur Seite kippte.