Murenabgang bei Mittersill: Auch Osttiroler Pendler von Sperre betroffen

Lienz, Mittersill – Nach einem Murenabgang in Mittersill in Salzburg musste die Felbertauernstraße P1 am Montagabend gesperrt werden. Wie das Land Tirol in einer Aussendung mitteilte, wird die Sperre vermutlich mehrere Stunden lang, wenn nicht sogar die ganze Nacht über aufrecht erhalten bleiben, die Situation sei derzeit schwer einschätzbar.