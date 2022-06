Unternehmerin wird 90: Großzügige Spende für Kinder statt Geburtstagsfest

Innsbruck-Igls – Anna Weber, eine Unternehmerin mit Leib und Seele, feiert heute ihren 90. Geburtstag. Schon mit 13 Jahren hatte sie in der Metzgerei ihrer Eltern in der Innsbrucker Innenstadt mitgearbeitet. Später leitete sie den Betrieb zusammen mit ihrem Mann Franz 52 Jahre lang. An Ruhestand dachte sie auch danach nicht: 2003 erwarben sie und Franz den Ägidihof in Igls und machten ihn mit tatkräftiger Unterstützung der Familie zum beliebten Gasthaus und Treffpunkt. 2018 musste Anna den schmerzlichen Verlust ihres geliebten Mannes hinnehmen, der knapp vor seinem 90. Geburtstag nach schwerer Krankheit verstorben war.

Anna Weber wird ihren 90er ohne viel Aufsehen mit ihren Gästen und ihrer Familie verbringen, die ihr ein besonderes Geschenk bereitet: „Unsere Mutter wusste, was sie zum Geburtstag nicht wollte: ein großes Fest, einen großen Wirbel und einen Tisch voller Geschenke. Und damit wussten wir als Familie, was wir wollten und worüber sich unsere Mutter sicher freuen würde: anstelle von Geschenken und einem Fest für sie zum 90er eine Spende an das SOS-Kinderdorf, mit dem sie eng verbunden ist. Daher freut sich unsere gesamte Familie, an ihrem Geburtstag eine Spende von 5000 Euro an SOS-Kinderdorf-Geschäftsführer Christian Moser zu überreichen."