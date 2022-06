Grabungsarbeiten in Innsbruck führen zu Änderung bei Bushaltestellen

Innsbruck – Aufgrund von Grabungsarbeiten in der Geyrstraße in Amras kommt es ab heute Dienstag bis voraussichtlich Mitte September zu Einschränkungen für den öffentlichen Verkehr: Die Bushaltestellen Lönsstraße und Geyrstraße können Richtung Dez in diesem Zeitraum nicht bedient werden. Betroffene IVB-Linien werden über die Andechsstraße zur Ersatzhaltestelle in der Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße umgeleitet.