12.000 Fans werden beim großen Knödelfest in St. Johann erwartet

Nach zwei Jahren Zwangspause werden am 24. September wieder unzählige Busreisende aus dem Nachbarland St. Johann stürmen. © Sportalpen

Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Zwei Jahre lang hat es Corona-bedingt abgesagt werden müssen. Heuer, am 24. September, ist es aber so weit: Das über die Landesgrenzen bekannte Knödelfest in St. Johann kann sein 40. Jubiläum begehen.

17 Knödelwirte, ca. 26.000 Knödel, 22 Knödel-Variationen und ein 595 Meter langer Knödeltisch – das sind die nackten Zahlen des beliebten Klassikers, für den es sehr viel Nachfrage gegeben hat. „Die Tickets werden heuer ausschließlich online verkauft“, sagt TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel. Der Eintritt beträgt zehn Euro, für Gruppen ab zehn Personen nur neun Euro. Innerhalb weniger Tage sind schon 3000 der maximal 12.000 Tickets verkauft worden. Mit dem Online-Ticketverkauf habe man laut Riedel eine wesentlich bessere Kontrolle, „vor Corona war das schon fast grenzwertig“, gibt er zu. Man habe nie wirklich gewusst, wie viele Leute beim Fest sind. Für viele junge Leute, vor allem aus dem bayerischen Raum, sei das Fest in St. Johann ein absolutes Highlight, kennt Riedel nichts Vergleichbares. Das Knödelfest beginnt bereits am 23. September mit einem Platzkonzert der Musikkapelle St. Johann und Markus Wohlfahrt, dem ehemaligen Frontmann und Bandleader der Klostertaler, als Stargast. Festbeginn ist dann am Samstag um 11 Uhr, den Abschluss bildet am Sonntag ein Knödel-Frühschoppen mit Marc Pircher.

Den Auftakt der Sommer-Veranstaltungshighlights macht aber bereits vom 16. bis 19. Juni der „Mein Yapadu Summit“ – ein Glücksgipfel, bei dem sich vier Tage alles um die Themen Achtsamkeit, Balance und körperliche Entspannung dreht. Ein buntes Programm mit regionalen und internationalen Speakern, Coaches und Vortragenden. Unter anderem mit Felix Gottwald, Marcel Clementi, Sinah Diepold und Pia Baur. Ebenso wie beim Knödelfest gibt es die Tickets online unter www.tickets.kitzalps.cc