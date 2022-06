Hundezentrum Oberland öffnete nach Probebetrieb: Nachfrage riesig

Tarrenz – Urlaubszeit! Endlich weg. Aber wohin mit dem Hund? In Tarrenz hat am Samstag nach einem einmonatigen Probebetrieb das Hundezentrum Oberland (HZO) geöffnet. „Sandra Friedl und ich haben vor einiger Zeit gemerkt, dass es eine solche Betreuungseinrichtung dringend braucht“, erzählt Manuela Prantl. Also haben die beiden das HZO in die Wege geleitet.