WBC Tirol jubelte im Supercup

Für die Wasserball-Damen des WBC Tirol gab es im Tivoli-Schwimmbad Grund zum Feiern. Die Innsbruckerinnen schnappten sich am Sonntag mit einem knappen 8:7-Sieg gegen ASV Wien den Titel im Supercup. In der Bundesliga indes musste man sich gegen Piestany (SVK) 4:19 geschlagen geben. „Wir freuen uns, dass wir zuhause den Supercup-Titel holen konnten. Nachdem die Wienerinnen in der Liga die Oberhand hatten, haben wir hier ein starkes Zeichen für die nächste Saison gesetzt“, sagte Spielerin Christina Patterer. (ben)