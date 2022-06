„Jetzt geht’s los!“ – Siege für Schwaz und Kolsass

Schwaz, Kolsass – Die Schwazer Tennis-Herren durften sich über einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt freuen. Beim erwartet heißen Spiel am Sonntag gegen Steyr jubelte am Ende der TC Raiffeisen Schwaz über einen 5:4-Heimsieg. Der Final-Four-Zug war für die Tiroler bereits vor der letzten Runde so gut wie abgefahren. Doch die Tiroler nahmen in einer ungemein engen Entscheidung Steyr mit ins untere Play-off.