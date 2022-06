Riesenloch im Rasen: Dänen-Kicker versank im Anstoßpunkt

Neben einem Stromausfall, der den Start der Begegnung um 90 Minuten verzögert hat, hat beim Länderspiel Österreichs gegen Dänemark (1:2) in der Nacht von Montag auf Dienstag auch ein tiefes Loch auf dem Spielfeld des Ernst-Happel-Stadions für Aufsehen gesorgt. Das Problem mit dem Rasen befand sich laut ÖFB-Angaben am Dienstvormittag noch in Klärung. Als vermutliche Ursache wurden die schweren Regenfälle der Nacht von Sonntag auf Montag in Wien angegeben.