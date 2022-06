Mutmaßlicher Mörder von niederländischem Crime-Reporter schweigt

Das Gericht in Amsterdam, in dem der Prozess stattfindet.

Amsterdam – Unter schärfsten Sicherheitsmaßnahmen hat in Amsterdam der Prozess um den Mord an dem niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries begonnen. Der mutmaßliche Täter (22)wollte sich vor Gericht am Dienstag nicht zu der Anklage äußern. "Ich will nichts sagen", sagte der Mann aus Rotterdam. Sein mutmaßlicher Komplize wies die Vorwürfe zurück. Der prominente Reporter (64) war im Juli 2021 auf der Straße in Amsterdam erschossen worden, er starb neun Tage später.