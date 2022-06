Tote bei Zugunglück in Garmisch: Ermittlungen richten sich gegen drei Bahnmitarbeiter

Der Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach München war am Freitagmittag kurz nach der Abfahrt entgleist. Dabei starben vier Frauen und ein 14-Jähriger aus der Region, rund 40 Menschen wurden verletzt. Eine verletzte Frau ist weiter in einem kritischen Zustand. Unter den getöteten Frauen sind auch zwei Mütter aus der Ukraine, die mit ihren Kindern nach Bayern geflüchtet waren. An der Unfallstelle gingen am Dienstag die Aufräumarbeiten weiter. Die Bundesstraße neben dem Unglücksort ist weiter gesperrt.