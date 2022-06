Crankworx Innsbruck 2022 vom 15. – 19. Juni wieder im Bikepark Innsbruck

© Florian Breitenberger

Crankworx Innsbruck ist der einzige europäische Stopp der World Tour und bringt die Besten der Besten sowie Amateure, CWNEXT-Racer, Kidsworx-Teilnehmende, Medien, Industrie und auch endlich wieder Fans in die Tiroler Alpen, in den Bikepark Innsbruck. An fünf Tagen werden die Rider:innen in sieben Events gegeneinander antreten und die Battles der Saison eröffnen. Neben Ruhm und Ehre geht in diesem Jahr wieder drum, wer die Krone als „King und Queen of Crankworx“ aufsetzt und die Crankworx FMBA Slopestyle World Championship gewinnt.

© Florian Breitenberger

Im Bikepark Innsbruck in Mutters wird es zum ersten Mal seit Juni 2019 wieder ein umfassendes Crankworx-Festival geben. Die Rückkehr der Fans auf dem Festivalgelände wird gebührend mit einer vielseitigen Expo, einem abwechslungsreichen Kidsworx-Programm, Side Events wie Workshops oder Ride Outs, Filmpremieren, Partys und vielem mehr gefeiert.

Niemand sollte sich dieses ultimative Sommer-Bike-Festival entgehen lassen. Die Crankworx Innsbruck Festival Tickets gibt es nur noch für kurze Zeit im Vorverkauf.

Wer will schon die großartigen Geschichten nur erzählt bekommen, statt hautnah dabei zu sein?

Diese Sideevents solltest du dir keinesfalls entgehen lassen:

• Workshops: verbessere deine Skills und hol dir wertvolle Tipps z. B. bei den Suspension Workshops, Women Ride Outs, Skills for Hills und natürlich bei den Kidsworx-Programmen.

• Den Athletes ganz nah: hol dir dein Autogramm bei der Signing Session oder teste beim Ride Outs mit deinen Stars neue Produkte und lerne nebenbei von den Besten.

• Challenges: zeig deine Skills z. B. bei der Uphill Challenge oder den Braap Offs.

• Body & Mind: Starte mit Good Morning Yoga in den Tag und lass dich bei The Fundamental – Perspectives of Resilience in Sport & Life inspirieren.

• Party hard: bei Festivals darf die gute Laune nicht fehlen – tagsüber am Berg, abends bei den Party Nights in Innsbruck.

BE PART OF IT! BECOME A VOLUNTEER

Bei Crankworx Innsbruck sind auch in diesem Jahr wieder über 100 Volunteers dabei. Sie geben den Puls an und machen das Festival so erst möglich. Als Volunteer kannst du in der ersten Reihe stehen, die Action noch näher erleben, sahnst ein fettes Goodie Package und dein Festival Ticket ab.

Melde dich jetzt an und mache Crankworx Innsbruck zur Ultimativen Experience!