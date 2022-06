Trauer um Tiroler Weinhändler Alexander Gottardi

Innsbruck – Die Nachricht vom Ableben von Alexander Gottardi (62) sorgt in Tirols Wirtschaft, vor allem in der Gastronomie und der Weinhandelsbranche, für Betroffenheit. Geboren als drittes Kind des Weinhändlers Bruno Gottardi und seiner Frau Elfriede, war Alexander Gottardi nach Erfahrungen im Weinhandel in Deutschland, Frankreich, Italien und den USA 1984 in das Familienunternehmen eingestiegen und hatte danach alle Stationen im Betrieb durchlaufen.

Einer der Meilensteine war der Um- und Ausbau der Vinothek im Herzen von Innsbruck. Nach dem Tod seines Vaters war Alexander Gottardi ab 2010 alleiniger Geschäftsführer und führte den heuer 125 Jahre alten Familienbetrieb erfolgreich in der vierten Generation, in der Wirtschaftskammer engagierte er sich als Branchenvertreter des Weinhandels. Seine zahlreichen Weinreisen führten ihn in die entlegensten Weinregionen auf der ganzen Welt. Im familieneigenen Weingut in Südtirol wird der Blauburgunder Gottardi Mazzon hergestellt. Gottardis Leitsatz war stets: „Gut ist, was die Qualität fördert.“ (TT)