Osttiroler Umweltschützer rufen zum „Einmischen“ auf

Lienz – Der Verein Osttirol Natur mit Obfrau Renate Hölzl schlägt Alarm angesichts drohender „Ressourcenvernichtung“ im Bezirk Lienz. „Mischt euch alle ein“, forderten die Umweltschützer die Bevölkerung am 5. Juni, dem Welt-Umwelttag, in einem offenen Brief auf.

„Leuchtturmprojekte“ wie ein Chaletdorf auf dem Zettersfeld, die geplante Zerstörung der Streuobstwiese sowie des Hangwaldes am Schlossmoar, der Ausbau der B100, das Tauernbachkraftwerk, die Skischaukel Sillian/Sexten und zuletzt das acht Hektar große Gewerbegebiet an der Drau in Mittewald seien nur eine Auswahl von problematischen Vorhaben. Für jede noch so „suboptimale Lösung“ finde man ein grünes Mäntelchen, kritisieren die Umweltschützer. Oder man stelle die Menschen vor die Qual der Wahl zwischen „Wirtschaft oder Wohlstand“ oder „Natur oder zurück in die Steinzeit, als wäre ein Miteinander von Wirtschaft und Naturschutz nicht möglich“.