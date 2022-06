Österreichs Tourismus wandert optimistisch in den Sommer

Österreichs Tourismus will heuer an die gute Sommersaison des Vorjahres anknüpfen.

Wien – Die Bedeutung des Sommertourismus in Österreich hat in den Jahren vor der Pandemie ständig zugenommen. Sowohl bei den Nächtigungen – von 62 auf 79 Millionen Euro – als auch bei den Umsätzen – von 9,5 auf 14,5 Milliarden Euro – gab es von 2009 bis zum Vor-Corona-Jahr 2019 deutliche Steigerungen, schildert Lisa Weddig, Geschäftsführerin der staatlichen Tourismusmarketing-Organisation Österreich Werbung (ÖW). Heuer werde ein guter Sommer, glaubt Weddig. „Wir sehen sehr gute Buchungen“, berichtete die ÖW-Chefin. „Letzten August hatten wir den besten August aller Zeiten in Österreich und darauf wollen wir aufbauen.“ Besonders gut sei die Nachfrage derzeit aus Südeuropa, den Niederlanden und den arabischen Ländern. Stabil sei die Entwicklung hinsichtlich USA sowie Deutschland, Österreich, Schweiz. Ein positives Signal für den Städtetourismus ortet die ÖW-Chefin in der „Rücknahme von Lockdown-Maßnahmen in China“ und in der „uneingeschränkten Öffnung des südostasiatischen Marktes“.