Tiroler Fachberufsschule in Roltholz wird um einen Zweig erweitert

Und all das in einer Zeit, in der Gudrun Schwaiger nach dem Abgang der vorigen Direktorin interimistisch die Leitung übernahm und Corona den Schulalltag quasi auflöste. Seit gut drei Monaten ist Schwaiger offiziell Direktorin und geht in ihrem neuen alten Job voll auf. Immerhin ist sie seit 30 Jahren als Lehrerin in Schwaz tätig.