Lerne dein Publikum kennen: Studie zu Theaterbesuchen veröffentlicht

Wien, Innsbruck – Dem Finale größerer Kulturveranstaltungen folgt in aller Regel eine kleine Bilanz. Oft sind auch öffentliche Zuschüsse erfolgt, über diese gilt es Rechenschaft abzulegen – in Form eilig zusammengetragener Zahlen: kumulierter Besucher- andrang und die daraus sich ergebende Auslastung.

Damit hat es sich zumeist. Mehr ist über das Publikum schlicht nicht bekannt. Dabei wäre es für die Veranstalter hilfreich zu wissen, wer sich mit welcher Erwartung ein Ticket gekauft hat. Manches Programm könnte anders aussehen, wenn man wüsste, wie die zahlenden Damen und Herren im Saal in Sachen kulturelle Vorlieben so ticken.

So ist die Zahl jener, die sich in erster Linie Werke des klassischen, etablierten Kanons erwarten, in Wien mit 11 Prozent niedriger als vielleicht erwartet. Fast jede(r) Dritte ist dem Mainstream zuzurechnen. Groß ist mit 19 Prozent die Schar jener, die, wie auf einer Kulturweide, unterschiedlichste Inhalte konsumiert, je nachdem, was gerade angeboten wird.