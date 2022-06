Unterländer TT-Zusteller über schöne und kuriose Stunden

Kufstein – 100.000 Zeitungen und das Tag für Tag, natürlich bei jedem Wetter: An die 1000 Zustellerinnen und Zusteller der Tirol Logistik sind schon in den Morgenstunden unterwegs, um die AbonnentInnen der Tiroler Tageszeitung und anderer Zeitungen und diverser Magazine mit ihrer Frühstückslektüre zu versorgen.

Ein ganz besonderes Team also, das sich kürzlich nach einer Corona-Pause von zwei Jahren bei einem Informations- und Dankeschön-abend der Tirol Logistik für die Region Brixental/Kufstein und Umgebung in Kufstein im Lahntalerhof traf. Leiter der Hauszustellung, Daniel Knabl, sowie Tirol-Logistik-Geschäftsführer Gerhard Fröhlich dankten den fleißigen ZustellerInnen im Rahmen des gemütlichen Beisammenseins für ihre großartige Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren: Immerhin hat auch die ZustellerInnen die Zeit der Lockdowns und der Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Aber in erster Linie ging es an diesem Abend darum, gemütlich beisammenzusitzen und Erfahrungen auszutauschen. Auch für Gebietsleiterin Nathalie Sulzenbacher und Gebietsleiterin-Stellvertreterin Martina Maslova. Beide sind erst relativ kurz in ihrer Leitungsposition, daher war der Abend für sie optimal, um den/die eine/-n oder andere/-n ZustellerIn persönlich bei einem Plausch, einem Glaserl und gutem Essen kennen zu lernen.