Initiative „Hoffnung für Flüchtlinge“ übergab 433 Unterschriften an Politik

Reutte – Die Außerferner Initiative „Hoffnung für Flüchtlinge“ hat bei einer Mahnwache in Reutte den Landesrätinnen Beate Palfrader und Gabriele Fischer 433 Unterschriften übergeben. Die Initiatoren, die schon viele derartige Mahnwachen am Kirchplatz von Reutte abgehalten haben, beklagten, dass eine Übergabe an die Landesregierung bis jetzt immer gescheitert sei.

Die Unterstützer forderten unter anderem die zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen in Österreich. Sie wollen weiter wachrütteln und aufzeigen, dass die Zustände auf Lesbos nach wie vor unerträglich und menschenunwürdig sind und dringender Handlungsbedarf besteht. Dem schlossen sich die beiden Landesrätinnen am Wochenende in ihren Statements an. Im Sinne christlich-sozialer Werte sahen auch sie Handlungsbedarf und wollen sich für dieses Ansinnen starkmachen. (hni)