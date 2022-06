Am Fohlenhof in Ebbs werden die schönsten Haflinger gekürt

Ebbs – Bevor die Tiroler Haflingerpferde die Sommerpause auf den Almen, teils im Hochgebirge, antreten, stehen sie in dieser Woche von Freitag (10. Juni) bis Sonntag (12. Juni) im Tal, ganz genau in Ebbs, noch einmal im Mittelpunkt. Über 150 der schönsten Haflingerstuten aus dem gesamten Verbandsgebiet werden dort bei der „Tiroler Haflinger Landesschau“ am Fohlenhof gezeigt. Besucher können neben den großen Zelten mit den teilnehmenden Pferden auch die Gestütstallungen besuchen.

Die Beurteilung und Reihung der Stuten beginnt am Freitag, um 12.30 Uhr, und dauert bis 17 Uhr, weiter geht es am Samstag bereits um 8 Uhr. Am Abend um 20 Uhr wird beim Züchterabend in der Festhalle gefeiert. So richtig spannend wird es dann am Sonntag. An diesem Tag wird von 9.30 Uhr bis 12 Uhr die Landessiegerstute ermittelt. Um 14 Uhr bildet eine Haflinger-Show den Abschluss des ereignisreichen Wochenendes.