Obergrenze von 300 Betten für Hotels bleibt in Tirol ein heißes Eisen

Dass das Arlberg Hospiz sein Angebot auf 384 Betten erweitern möchte, sorgt naturgemäß für Reaktionen. Tourismusreferent und LH Günther Platter (VP) ist jedoch optimistisch, in Verhandlungen mit den Hotelbesitzern die Bettenanzahl unter 300 zu drücken. An dem breiten politischen Willen, keine Betriebe über 300 Betten mehr zuzulassen, bestehe kein Zweifel, gibt ihm VP-Tourismussprecher Mario Gerber Rückendeckung. „Ich begrüße ausdrücklich das harte, aber ehrliche Ringen um eine einvernehmliche Lösung zwischen den neuen Investoren des Arlberg Hospizes und dem Land Tirol. Das ist der Tiroler Weg, nur durch ein partnerschaftliches Handeln von Wirtschaftstreibenden und der Politik werden wir den Tourismus in unserem Land weiterhin zukunftsfit gestalten können.“

Für VP-Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl zeigt die Realität, dass in den letzten Jahren die touristische Bettenanzahl in Tirol generell sinke. „Dies demonstriert klar, dass sich der Markt selbst in die richtige Richtung entwickelt.“ Politische Wünsche von Obergrenzen sind jedoch das eine und müssten natürlich in nachvollziehbaren Regeln formuliert werden. „Die grünen Vorwahlkampf-Exempel sind allerdings entbehrlich.“