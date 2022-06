Mieminger 950-Jahr-Jubiläum wurde zum Volksfest

Sämtliche Vereine rückten am Samstag aus (o.).

Mieming – „Endlich“ – dieses Wort ist wohl eines der meiststrapazierten im Zusammenhang mit dem 950-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Mieming. Und auch wenn sämtliche Veranstaltungen seit dem vergangenen Jahr mit dem Gedenkjahr in Zusammenhang gebracht wurden – die große Geburtstagsfeier musste immer wieder verschoben werden. Aber: Am vergangenen Samstag war es dann doch – endlich – so weit: Mieming feierte – und aus einem ursprünglichen Festakt wurde ein regelrechtes Volksfest.