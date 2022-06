TT-Analyse: Die MFG lebt nur von der Angst der anderen Parteien

Ach ja, da gab es doch einmal Vorwärts Tirol. Eine Partei von Streithanseln, mit einem später getrennt agierenden Landtagsklub Impuls Tirol, der schon längst nicht mehr existiert. Das Team Stronach geht ebenfalls nur als Fußnote in die österreichische Politik-Geschichte ein. Selbst das Bürgerforum bzw. die Liste Fritz raste 2008 in der Wählergunst steil nach oben, um sich dann zu spalten. Fritz Gurgiser und Thomas Schnitzer versuchten mit ihrem „Bürgerklub“ in der Landespolitik Fuß zu fassen, sie scheiterten 2013 aber knapp an der 5-Prozent-Hürde. Die Liste Fritz hat sich hingegen gehalten, doch ihre Bäume wachsen ebenfalls nicht mehr in den politischen Himmel. Allerdings etablierte sie sich als fixe (kleine) Größe im Landesparlament.