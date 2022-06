Fehlfunktion der Bremsen? Weinstein verklagt Autokonzern wegen Unfall

Los Angeles – Der wegen Vergewaltigung verurteilte Filmproduzent Harvey Weinstein hat den Autobauer Stellantis wegen eines Unfalls auf eine Millionensumme verklagt. Der Konzern erklärte am Dienstag, sich "energisch gegen diese Behauptungen zu verteidigen". Weinstein wirft dem Konzern in seiner bei einem Gericht in New York eingereichten Klage vor, dass 2019 er wegen der Fehlfunktion der Bremsen eines Jeeps einen Unfall baute, bei dem er sich schwer verletzte.