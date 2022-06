Deutsche Grüne ziehen in weiterer Umfrage an SPD vorbei

Berlin – Die deutschen Grünen sind in einer weiteren Umfrage an ihrem Koalitionspartner SPD vorbeigezogen und stehen nun auf Platz zwei hinter der Union. In der Erhebung des Instituts Insa für die Zeitung "Bild" (Mittwoch) gewinnen die Grünen gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu und kommen nun auf 21,5 Prozent. Die SPD verliert dagegen zwei Punkte und rutscht auf 20 Prozent ab. Die FDP als dritter Ampel-Koalitionspartner kann einen Punkt zulegen auf 9,5 Prozent.