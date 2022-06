Mehrere Waggons entgleist: Tote bei Zugunglück im Iran

Teheran – Bei einem Zugunglück im Iran sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Etwa ein Dutzend weitere Passagiere seien bei dem Unfall nahe der Stadt Tabas verletzt worden, sagte ein Eisenbahnsprecher dem Staatsrundfunk Irib am Mittwoch. Demnach war der Zug auf der Strecke zwischen der Pilgerstadt Mashhad und der Wüstenstadt Yazd entgleist. Es werde eine höhere Opferzahl befürchtet, hieß es. Die genaue Ursache war zunächst unklar.

Das Unglück erinnert an eine schwere Zugkatastrophe 2016, als im Nordosten Irans Dutzende Menschen getötet und verletzt wurden. Damals wurden die Rettungsarbeiten auch dadurch erschwert, dass der Unglücksort in einer abgelegenen Region lag. Der schwerste Bahnunfall im Iran ereignete sich 2004, als ein mit Chemikalien beladener Güterzug bei Nishabur explodierte und mehr als 300 Menschen in den Tod riss. (APA, dpa)