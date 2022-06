Feuerfeste Ausgabe von Atwoods "Report der Magd" versteigert

New York – Eine "unverbrennbare" Ausgabe des Buches "Der Report der Magd" der kanadischen Autorin Margaret Atwood (82) hat bei einer Auktion in New York rund 130.000 Dollar (etwa 120.000 Euro) eingebracht. Der Erlös aus dem Verkauf soll dem Autorenverband PEN America gespendet werden, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag mit. Wer das Werk erwarb, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Sie sei sehr erfreut, dass die Versteigerung so viel Geld eingebracht habe, wurde Atwood zitiert.