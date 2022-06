Blut geben und Leben retten

Was auch immer die Gründe für eine regelmäßige Blutspende sind: Klar ist, jede/r von uns kann rasch in die Situation kommen, in der man selbst auf Spender:innen-Blut angewiesen ist. Spätestens dann ist man froh, dass es Menschen gibt, die ihr Blut für andere spenden. Als Rotes Kreuz laden wir dazu ein, regelmäßig zur Blutspende zu gehen und so auch regelmäßig ein Leben zu retten. Blutspenden ist an fast allen Tagen möglich. Eine nächste gute Gelegenheit ist der Weltblutspendetag am 14. Juni.