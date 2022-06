Affenpocken: Bisher 113 Fälle in Deutschland, alle Patienten Männer

Berlin – Rund drei Wochen nach dem ersten Nachweis von Affenpocken in Deutschland ist die Zahl der beim Robert Koch-Institut (RKI) erfassten Infektionen auf 113 gestiegen. "Alle dem RKI übermittelten Fälle in Deutschland sind Männer", teilte eine Sprecherin des Instituts am Mittwoch auf Anfrage mit. Am Vortag waren dem RKI bundesweit 80 Fälle bekannt gewesen.