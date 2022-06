Schwazer Silbersommer 2022

Vor 500 Jahren stieg Jakob Fugger „der Reiche“ mit Bergwerksanteilen und Hüttenwerken in die Montanwirtschaft von Schwaz ein. Das sollte sich als wahrlich kluge Entscheidung herausstellen, denn in der Folge wurde Schwaz durch seinen immensen Silber- und Kupferschatz zu einer der bedeutendsten Einnahmequellen der Fugger. Das führte dazu, dass Anton Fugger 1546 die Firmenzentrale zeitweilig von Augsburg nach Schwaz verlegte.

Hunderte Kilometer lange Bergwerksstollen erinnern ebenso wie manche Bauten und Denkmäler noch heute an das bedeutende Geschlecht der Fugger, deren Ära in Schwaz 1657 endete. Im heurigen Silbersommer dreht sich mit Musik, Theater, Vorträgen, Ausstellungen, Führungen und einem Fuggerfest alles um die Zeit der Fugger in Schwaz. 22 Kulturinitiativen beschäftigen sich unterhaltsam, aufschlussreich, aber auch die kritischen Seiten beleuchtend mit diesem umfangreichen Thema und präsentieren ein breites Programm.