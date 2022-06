SWATCH X CRANKWORX INNSBRUCK

Beim einzigen europäischen Stopp steuert Swatch nicht nur sein ganzes Time-Keeping Know How bei, sondern schickt auch gleich vier Athleten des Swatch Proteams an den Start: Angeführt vom derzeit schnellsten Downhill Pro Finn Iles aus Kanada, der Mountainbike Legende Sam Pilgrim aus Großbritannien bis hin zu den beiden großen Nachwuchshoffnungen Tayte und Seth Proulx Royds, ebenfalls aus Kanada.