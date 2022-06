Innsbruck – In der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag wurde in ein Bekleidungsgeschäft in Innsbruck eingebrochen. Der oder die Täter schlugen die Eingangstüre aus Glas ein. Im Geschäft wurden aus einer Geldkassette einige hundert Euro gestohlen. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, stand vorerst noch nicht fest. (TT.com)