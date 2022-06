An sieben Standorten: Tiroler Lebenshilfe pflanzt 1000 Bäume

Imst, Innsbruck – Mit der Harke öffnet der Imster Waldaufseher Markus Walch den Boden und hebt vorsichtig die junge Eberesche in das Loch. Harald ist mit Begeisterung dabei und hat schnell den Setzling rundherum mit Erde festgemacht. Mit den Füßen treten beide noch das Erdreich fest. Und so kann einer der gut 1000 Bäume, die gestern quer durch das Land an sieben Standorten gesetzt wurden, wachsen. Der „bunte Lebenshilfewald“ ist eine gemeinsame Aktion mit dem Tiroler Forstverein und den Bezirksinspektionen. Und die Intention ist klar: Jeder kann – und muss – dem Klimawandel etwas entgegensetzen.

Imst war am Mittwochvormittag nur einer von sieben Orten, an denen die Lebenshilfe-Klienten Bäume gepflanzt haben: Sie waren etwa am Hechtsee, in Strengen, am Aineter Teich, am Riedener See im Außerfern, in Finkenberg und auch in Wildermieming aktiv. (pascal)