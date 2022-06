REXEL-CEO: Energieeffiziente Maßnahmen immer noch unterschätzt

Auch wenn es nach zwei Jahren Pandemie – gerade für den KMU-Bereich – nicht einfach sei, so gebe es dazu keine Alternative, denn steigende Energiepreise setzen Betriebe nicht nur kostentechnisch unter Druck, sondern gefährden auch die Wettbewerbsfähigkeit. Das Argument, dass es aktuell – gerade für den KMU-Bereich – schwierig sei, Geld für Investitionen von den Banken zu bekommen, lässt Pfarrwaller so nicht gelten. „Auf Basis der gestiegenen Energiekosten rechnen sich Investitionen in Energieeffizienz deutlich früher und sind damit auch interessant“, betont der Experte. Die Unternehmen sollen sich über die möglichen Landes- oder Bundesförderungen informieren, hier könne die Wirtschaftskammer helfen und bei Notwendigkeit auch die Finanzierungsgespräche mit den Banken führen.