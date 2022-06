Winzer präsentieren im Stift Stams ihre Tiroler Weine

Stams – Samstag, der 11. Juni, wird ein Feiertag für die Tiroler Winzer und ihre wachsende Fangemeinde: Unter dem Motto „Kultur & Leidenschaft“ präsentieren sie im Stift Stams „beste Weine aus alpinen Tiroler Lagen“. Zwischen 16 und 20 Uhr wird in den Stiftsgarten (bei Schlechtwetter in den Bernardisaal) geladen und die Vielfalt der angebauten Rebsorten erklärt; sie stehen auch zur Verkostung bereit. Dafür, so die Organisatoren vom Tiroler Weinbauverband, eignet sich auch die An- und Abreise per Bahn (zehn Gehminuten).