Der KitzAlpBike ist wieder zurück in Kirchberg

Kirchberg, Brixen i. Th. – „Das erste Mal können wir den Marathon so durchführen, wie wir ihn schon vor vielen Jahren am Reißbrett aufgezeichnet haben“, freut sich Kurt Tropper vom KitzAlpBike-OK-Team. Von 22. bis 25. Juni findet auch heuer wieder das KitzAlpBike-Mountainbike-Festival statt.

Das erste Mal wieder ohne Auflagen und mit einem gleichzeitigen Start aller Strecken am Samstag. Zurück ist die Veranstaltung auch wieder mit dem Start- und Zielgelände bei der Fleckalmbahn-Talstation in Kirchberg. „Dadurch brauchen wir den Radweg nach Brixen nur kurz sperren“, schildert Tropper. Die Strecke ist wie immer selektiv und sicher eine der schwierigsten Marathon-Strecken im Rennkalender. Zur Auswahl stehen vier Distanzen, von „Medium“ mit 38 Kilometern und 1500 Höhenmetern bis zur „Ultra“ mit 86 Kilometern und 3600 Höhenmetern.

Für die Zuschauer wird die Choralpe wieder der Hotspot werden, hier fährt die Bergbahn Brixen am Marathontag kostenlos. Diese Möglichkeit gibt es auch beim Vorprogramm, dem Hillclimb in Brixen am 22. Juni. Auch da gibt es eine Gratis-Auffahrt nach Hochbrixen. Dieser Bewerb ist ebenfalls sehr beliebt und mit internationalen Spitzenathleten gespickt. (aha)