Die ganze Stadt wird beim Kufstein unlimited wieder zur Festivalbühne

Der Publikumsansturm ist bei Kufstein unlimited groß. Auf vier Bühnen werden Rock, Pop, Jazz, Reggae, Blues und Soul geboten. © Florian Egger

Kufstein – Nach einer zweijährigen Zwangspause wegen Corona ist es endlich wieder so weit: Kufstein unlimited kann am Freitag (10. Juni, ab 15 Uhr) und Samstag (11. Juni, ab 11 Uhr) wieder über die Bühne gehen. An diesen Tagen verwandelt sich die Innenstadt rund um die Festung zu einer einzigen großen Bühne. Und das bereits zum zehnten Mal. Heuer zwar um einen Tag kürzer, der Sonntag wird nämlich gestrichen, aber das Programm kann sich trotzdem sehen lassen. 40 Bands stehen auf den vier Bühnen in der Innenstadt. Das Ganze zum Nulltarif.

Entgeltliche Einschaltung

In diesem Jahr bringen neben den internationalen, nationalen und regionalen Musikacts die MusikerInnen von 5/8erl in Ehr’n, Mother’s Cake und Thorsteinn Einarsson das Publikum zum Beben.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Mit 14,5 Millionen Streams zählt Thorsteinn Einarsson zu den Top-Acts beim Kufsteiner Musikfestival. Der bereits zum Songwriter des Jahres gekürte österreichisch-isländische Musiker präsentiert in Kufstein am Samstag um 21.30 Uhr sein neues Showkonzept. Er hat in den letzten Monaten nicht nur emotional, sondern auch musikalisch und produktionstechnisch herausfordernde Zeiten erlebt, wie der Veranstalter, Stadtmarketing Kufstein, mitteilt. Denn sein Album „EINARSSON“ wurde gemeinsam mit seinem Produzententeam komplett über diverse Videokonferenzen geschrieben.

In der DJ-Zone am Fischergries können die Fans der elektronischen Musik feiern. Auch für die kleinsten Festivalbesucher gibt es wieder eine Kinderwelt in der Josef-Egger-Straße. Für das leibliche Wohl der Festivalbesucher sorgen die Gastronomen aus dem Kufsteinerland.

77 Jahre TT: Jetzt ein iPhone 13 gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent